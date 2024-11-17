بايدن أول رئيس أمريكي في السلطة يزور غابات الأمازون المطيرة

أصبح جو بايدن اليوم الأحد أول رئيس أمريكي في السلطة تطأ قدمه غابات الأمازون المطيرة، في حين يبدو فيه أن إدارة خلفه دونالد ترامب القادمة تستعد للتراجع عن التزام الولايات المتحدة بمكافحة تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يتم اصطحاب بايدن في جولة فوق مساحة من الغابات المطيرة حيث سيتمكن من الحصول على رؤية واضحة لمجاري المياه الضحلة، وأضرار الحرائق، ومحمية للحياة البرية.

ومن المتوقع أيضا أن يلقي بايدن نظرة على المكان الذي يلتقي فيه نهرا ريو نيجرو والأمازون، وبعد ذلك سيلتقي بقادة محليين وقادة للسكان الأصليين، ويزور متحفا أمازونيا، في إطار سعيه إلى تسليط الضوء على التزامه بالحفاظ على المنطقة.