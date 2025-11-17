شعبة السيارات: انخفاضات حتى 150 ألف جنيه في سوق المستعمل خلال أسبوعين

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيا» إلى وضعه الطبيعي.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر «الحدث اليوم» ذلك إلى عدد من العوامل، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة البنكية، بالتزامن مع، اشتداد المنافسة بين التوكيلات.

وأشار إلى دخول التوكيلات الجديدة السوق بـ «أسعار تنافسية»، لافتا إلى أن دخول 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، أحدثت «تأثيرا كبيرًا جدًا» على السوق.

وأكد أن جميع الوكلاء بدأوا في «إعادة التسعير» والتراجع عن قوائم الأسعار «المبالغ فيها جدًا»، وذلك ليتمكنوا من المنافسة والاستمرار في السوق، مشيرا إلى وصول السوق إلى حالة «شبه مستقرة».

وكشف عن تراجع سوق السيارات المستعملة الذي شهد انخفاضات «وصلت في بعض الموديلات إلى 150 ألف جنيه خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية».