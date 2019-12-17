الدستورية العليا بألمانيا تنظر في دعوى من حزب البديل اليميني ضد وزير الداخلية

أعلنت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يمثل وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أمامها في فبراير المقبل على خلفية دعوى مقدمة من حزب البديل لأجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض ضده بسبب تصريح حساس صدر منه عن الحزب.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية نشرت بشكل مؤقت النص الذي يشتمل على الفقرة الخاصة بحزب البديل في موقعها على الإنترنت.

وبعد تقديم حزب البديل شكوي في كارلسروه، حددت الدائرة القضائية الثانية عقد جلسة في الحادي عشر من فبراير المقبل، بحسب ما أعلنته المحكمة الدستورية الاتحادية اليوم.

يذكر أن زيهوفر صرح في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن نهج حزب البديل في البرلمان الألماني "بوندستاج" تجاه الرئيس الاتحادي في سبتمبر عام 2018 أنه "مفكك للدولة"، وقال أيضا: "إنهم يعارضون هذه الدولة. ويمكنهم أن يقولوا ألف مرة إنهم ديمقراطيون".

وجاءت تصريحات زيهوفر حينها على خلفية أن الكتلة البرلمانية لحزب البديل أرادت إثارة نقاش حول ميزانية الرئيس الاتحادي، لأنه كان روج لحفل موسيقي لفرقة يسارية ضد العنصرية.

ويتهم حزب البديل زيهوفر باستخدام موارد حكومية بشكل غير قانوني للترويج لموقف سياسي معين.

ولكن زيهوفر لا يرى أي انتهاك لالتزامه بالحيادية بصفته وزيرا، وقال إن الدفاع عن الرئيس الاتحادي أمر مشروع.