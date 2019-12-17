 سلطات جواتيمالا تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون دولار - بوابة الشروق
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سلطات جواتيمالا تضبط مخدرات بقيمة 40 مليون دولار

علم جواتيمالا
علم جواتيمالا
جواتيمالا سيتي - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 4:45 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 - 4:45 ص

ضبطت السلطات في جواتيمالا مخدرات بقيمة نحو 40 مليون دولار يوم الاثنين بعدما اشتبك الجيش مع عناصر بعصابة مخدرات قرب الحدود الشمالية للبلاد مع المكسيك.

وأعلن جيش جواتيمالا أنه تصدى لجماعة مسلحة في متنزه لاجونا ديل تيجري ، بعد أن اكتشفت القوات الجوية طائرة في المنطقة.

وفر المشتبه بهم من الموقع، تاركين الطائرة خلفهم، حسبما أعلن الجيش عبر تويتر، حيث نشر صورا للطائرة وبنادق وشاحنة "بيك آب".

وذكرت السلطات أنها عثرت على 86 حزمة يعتقد أنها تحتوي على مخدرات بقيمة نحو 40 مليون دولار.

ولم تحدد السلطات نوعية المخدرات المضبوطة، مضيفة أنه يجري التحقيق بشأن تلك المسألة.


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