 الأهلي يكشف لماذا تم عزل بيتسو موسيماني بالمستشفى؟ - بوابة الشروق
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الأهلي يكشف لماذا تم عزل بيتسو موسيماني بالمستشفى؟

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:22 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:22 ص

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي عن تطورات حالة بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال شوقي فى تصريحات له مساء اليوم: حالة موسيماني مطمئنة وتم عزله فى احدى المستشفيات للاطمئنان عليه وحتى لايختلط بأحد خاصة وانه مقيم بفندق.
وأشار إلى المدير الفنى لم تظهر عليه سوى أعراض أقل من الخفيفة ، مؤكدا أنه سيخضع لمسحة طبية أخرى بعد يومين، مؤكدأ أنه من الصعب أن يقود موسيماني الأهلي فى مباراة غزل المحلة فى الدوري ، أما سفره إلى النيجر مع الفريق فستحدده نتيجة المسحة قبل السفر والذى تقرر له الأحد المقبل.
وعن حالة باقى اللاعبين والجهاز قال الدكتور محمد شوقي:تم إجراء مسحة لجميع اللاعبين والجهاز وجاءت سلبية باستثناء بيتسو موسيماني.


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