الأهلي يكشف لماذا تم عزل بيتسو موسيماني بالمستشفى؟

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي عن تطورات حالة بيتسو موسيماني المدير الفنى للفريق الأول بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال شوقي فى تصريحات له مساء اليوم: حالة موسيماني مطمئنة وتم عزله فى احدى المستشفيات للاطمئنان عليه وحتى لايختلط بأحد خاصة وانه مقيم بفندق.

وأشار إلى المدير الفنى لم تظهر عليه سوى أعراض أقل من الخفيفة ، مؤكدا أنه سيخضع لمسحة طبية أخرى بعد يومين، مؤكدأ أنه من الصعب أن يقود موسيماني الأهلي فى مباراة غزل المحلة فى الدوري ، أما سفره إلى النيجر مع الفريق فستحدده نتيجة المسحة قبل السفر والذى تقرر له الأحد المقبل.

وعن حالة باقى اللاعبين والجهاز قال الدكتور محمد شوقي:تم إجراء مسحة لجميع اللاعبين والجهاز وجاءت سلبية باستثناء بيتسو موسيماني.