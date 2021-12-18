رئيس النواب اللبناني يستعرض مع وفد أممي تشريعات حماية الطفل والمرأة والأسرة

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وفد من الأمم المتحدة القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس النيابي المتصلة بحماية الطفل والمرأة والأسرة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة، بمقر مجلس النواب بعين التينة، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد، ونائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف في لبنان يوكي موكو، ومسؤولة حماية الأطفال سيسيليا انيكاما.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا مجيد، إن زيارتها لرئيس مجلس النواب جاءت في إطار الزيارة التي تقوم بها للبنان لبحث شؤون الطفولة والمرأة.

وأضافت أن اللقاء كان لبحث التطورات التشريعية والسياسية في مجال حماية حقوق الطفل وبالأخص كل أشكال العنف ضد الأطفال من عمالة وزواج مبكر، وأيضا ملاءمة التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية حول سن الزواج والسن القانونية.