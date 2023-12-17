أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يبحث عن الشهرة والنجومية في منصبه الحالي، مُشيرًا إلى أنه يفضل إبعاد الأحمر عن الضوضاء.

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أقوم بدوري، وهناك أمور كثيرة يجب أن تُدار بالهدوء، حتى تظهر بالشكل المطلوب".

وأضاف: "الصوت الهادئ يساعد على أن يكون العمل أفضل، وإذا تحدثت كثيرًا للإعلام فمعنى ذلك أنك تواجه مشاكل".

وتابع: "العمل يسير باحترام وبشدة في بعض الأحيان وبكل الأساليب، لاعبو الأهلي كبار ويعرفون جيدًا حقوقهم والواجبات المفروضة عليهم".

وأكمل: "الأهلي لديه نظام وأي شخص يدخل النادي يسير على نفس النظام الموجود، فاللوائح تسير على الجميع وتنفذ بكل هدوء".

وأتم خالد بيبو تصريحاته قائلًا: "لست في حاجة للشهرة أو الصيت، الجمهور شبعني شهرة ونجومية، أنا هنا من أجل العمل فقط وبدون ضوضاء، ولا انتظر كل حدث حتى أخرج للحديث، فالنتائج هي التي تتحدث".