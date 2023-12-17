محافظ كفر الشيخ: إنشاء شبكة طرق عملاقة لخدمة أهداف التنمية المستدامة بمختلف المجالات

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال إنشاء طريق " كفر الشيخ- دسوق المزدوج".

وجاء ذلك بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة النقل، والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، من ضمنها إنشاء 6 محاور لربط شرق وغرب عاصمة المحافظة بالطريق الدولي، والتي من أهمها طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الجديد بطول 30 كم، وعرض 6 حارات في الاتجاهين، لنقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين 3 محافظات، فضلاً عن إنشاء محور سعد زغلول.

فيما تضمن المشروع أعمال توسعة طريق محلة موسى سخا من امتداد طريق صبري القاضي، وحتى موقع السجلات بمحور العائله المقدسة، وربطه برافد الطريق الدولى، "كفر الشيخ- طنطا"، وتوسعة الطريق المجاور لشريط القطار، وشارع ناجي شتلة وتحويله لاتجاهين، ومده لربطه برافد الطريق الدولي " كفر الشيخ- بلطيم"، وطريق كفر الشيخ دسوق".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يُعد محورا رئيسيًا موازيًا للطريق الدولي الساحلي، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ؛ لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة؛ لربط طرق محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة وطريق كفر الشيخ طنطا، وكفر الشيخ المحلة، وكفر الشيخ البرلس، وكفر الشيخ دمنهور.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتي كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة - كفر الشيخ-دسوق- فوه"، ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثي، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مرورا بحوش عيسى، مما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات "الغربية وكفر الشيخ البحيرة"، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية ورؤية مصر 2030.