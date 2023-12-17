نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

تفقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور تيمور سودان مدير إدارة التدريب بالأكاديمية.

وأكدت نائب المحافظ، أن البرنامج تم تنفيذه على مدار 23 يومًا تدريبيًا، وضم 140 متدربة من السيدات من مختلف الفئات والمراحل العمرية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بعدد من البرامج السابقة.

وأشادت بمبادرة الأكاديمية لتنفيذ البرنامج على أرض المحافظة لتوسيع نطاق الاستفادة والوصول لأكبر عدد من السيدات المستهدفات بالتدريب.

وأشارت إلى عقد لقاء قريب مع خريجات البرنامج؛ لبحث أوجه الاستفادة من البرنامج وورش العمل المقدمة، وآليات تنفيذ الأفكار والمقترحات التي قدموها خلال البرنامج.