 تقرير: أوستن يتوجه لإسرائيل الأسبوع المقبل للضغط على حكومة نتنياهو بشأن أهدافها في غزة - بوابة الشروق
الأحد 17 ديسمبر 2023 8:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: أوستن يتوجه لإسرائيل الأسبوع المقبل للضغط على حكومة نتنياهو بشأن أهدافها في غزة

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: الأحد 17 ديسمبر 2023 - 7:54 م
من المقرر أن يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي لويد أوستن إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، حيث سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحديد أهدافها الرئيسية من الحرب مع حماس، بحسب ما نقلته شبكة (سي إن إن) عن مسؤول دفاعي أمريكي بارز.

وقال المسئول إن أوستن سيضغط خلال الزيارة، التي تأتي في أعقاب زيارة مماثلة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على المسئولين الإسرائيليين بشأن "المعايير التي ينظرون إليها من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية من حملتهم في غزة".

وعرضت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل، إلا أن ثمة مؤشرات على وجود انقسامات مع تصاعد حصيلة القتلى المدنيين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع إن إسرائيل تفقد الدعم العالمي بسبب "قصفها العشوائي" لغزة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك