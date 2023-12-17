مصدر روسي: مقر حملة بوتين الانتخابية سيبدأ العمل بحلول 23 ديسمبر

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قال مصدر مطلع على طريقة تنظيم الحملة الانتخابية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، إن المقر الرئيسي للحملة سيبدأ العمل رسميا بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وربما بحلول السبت المقبل.

وأضاف المصدر، أن عمل المقر الرئيسي للحملة الانتخابية سيبدأ رسميا الأسبوع المقبل، وربما بحلول السبت المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس".

وقال المصدر، إن الحملة انطلقت فعليا بعد أن قررت مجموعة "مبادرة الناخبين" دعم الترشيح الذاتي لبوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2024.

وذكرت وسائل إعلام حكومية روسية، أن ما يسمى بمبادرة الناخبين رشحت بوتين بالإجماع كمرشح للانتخابات التي ستجرى في 17 مارس 2024.

وقال أندريه تورتشاك أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في روسيا وأحد أعضاء مجموعة مبادرة الناخبين، في وقت سابق، إن مقر الحملة الانتخابية لبوتين سيتم إنشاؤه بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات ترشيحه الذاتي.