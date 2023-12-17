أيندهوفن يكتسح ألكمار برباعية في الدوري الهولندي

عزز أيندهوفن صدارته لترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على مضيفه ألكمار 4-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة.

وتقدم أيندهوفن عن طريق لوك دي يونج في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إسماعيل صيباري الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 16 سجل سيرجينو ديست الهدف الثالث لأيندهوفن، قبل أن يضيف دي يونج الهدف الثاني له والرابع لأيندهوفن في الدقيقة 57.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق عشر نقاط عن ملاحقه فينورد صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ألكمار عند 33 نقطة في المركز الرابع.