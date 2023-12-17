التربية والتعليم تكرم موجه عام التربية الموسيقية بالمنيا

شهد الاجتماع السنوي لموجهي عموم التربية الموسيقية، المنعقد بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، تكريم أمل النزهي موجه عام التربية الموسيقية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ومستشار التربية الموسيقية بالوزارة الدكتورة عبير عدلي.

وأكدت أمل النزهي، أنه تم منحها شهادة؛ تقديرا لمشاركتها الفعالة وأدائها المتميز في تفعيل الأنشطة الطلابية واشتراكها بمسابقات التربية الموسيقية.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، أن الاهتمام بالأنشطة وخاصة مادة التربية الموسيقية يأتي في إطار اهتمام ودعم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، تماشيًا مع دعم ورعاية القيادة السياسية بالدولة وتوجيهاتها بالكشف عن مواهب الطلاب وتنميتها ورعايتها بصفة دائمة ومستمرة.

وأوضح أنه تم إجراء عدة مسابقات خلال فترة الإجازة الصيفية لجميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لتشجيع الطلاب الموهوبين فنيًا على مزاولة أنشطة التربية الموسيقية داخل مراكز تنمية القدرات لتنمية مواهب الطلاب، وتدريبهم ورفع مستوى أدائهم الفني في مجال التربية الموسيقية.

من جهتها، قالت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، إن هذه المسابقات تقام بهدف اكتشاف المواهب الفردية، حيث إن التدريب من أهم الوسائل للكشف عن مواهب الطلاب، ومعرفة وتحديد قدراتهم الموسيقية وصقلها وتنميتها مبكرًا سواء في العزف أو الغناء.

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.