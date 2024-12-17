السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع ميدانيا انتظام فعاليات سوق اليوم الواحد

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولاته، لمتابعة فعاليات مبادرة المحافظة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والتي من ضمنها إقامة مبادرة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف قطاع التموين، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتابع السكرتير العام المساعد، خلال جولته اليوم الثلاثاء، انتظام فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة حوض الدلالة بمدينة بني سويف، والذي يضم العديد من السلع الأساسية والإستراتجية "اللحوم، والدواجن، وبيض المائدة، والخضروات والفاكهة"، وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والمحلات.

وأوضح السكرتير العام المساعد، تكليفات المحافظ بأهمية الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع المعروضة، بما يضمن تحقيق الهدف من المبادرة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكل مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، حيث يعقد يوم السبت بمركزي الفشن والواسطى، ويوم الاثنين بمركز ناصر، ويوم الثلاثاء بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم الأربعاء بمركز إهناسيا، ويوم الخميس بمركز ببا.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، عزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر، أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.