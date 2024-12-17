 كامالا هاريس تعود للظهور مجددا بخطاب في ماريلاند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كامالا هاريس تعود للظهور مجددا بخطاب في ماريلاند

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 6:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 6:10 م

تتوجه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى ولاية ماريلاند، اليوم الثلاثاء، لإلقاء خطاب أمام مجموعة من الطلاب.

ومن المتوقع أن يكون الخطاب الأكثر إسهاباً منذ خسارتها أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الخامس من نوفمبر الماضي، بحسب وكالة "أسيوشيتد برس" الأمريكية.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن هاريس ستركز في خطابها على دور السياسيين في تقديم رؤية متفائلة للمستقبل، وهو أمر تحدثت عنه مرارا خلال الحملة الانتخابية.

وكثيرا ما تحدثت هاريس أيضا عن حبها للجيل "زد" وأهمية القيادات الصاعدة. وكانت هذه إحدى الطرق التي حاولت بها التميز عن منافسها الرئيس الجمهوري السابق ترامب (78 عاما).

وليس واضحا كيف ستكون خطوات هاريس المقبلة بعد انتهاء ولايتها. ويوجد تكهنات بأنها قد ترشح نفسها لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، مسقط رأسها، في انتخابات الولاية التي ستُجرى عام 2026.

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