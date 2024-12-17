شهيد و33 إصابة جراء قصف إسرائيلي لسيارة مدنية وسط قطاع غزة

قال مستشفى العودة، إنه استقبل اليوم الثلاثاء، شهيدًا و33 إصابة جرّاء القصف الإسرائيلي لسيارة مدنية في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة «شهاب» عن المستشفى قوله، إنه استقبل 3 جرحى، منهم طفلان، جراء استهداف جيش الاحتلال منطقة الشيخ زايد شمال القطاع.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ438 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدًا و79 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و59 شهيدًا، و107 آلاف و41 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».