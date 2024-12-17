 عرض الحكيم يختتم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عرض الحكيم يختتم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

اسراء زكريا
نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 11:26 م

اختتم العرض الموريتاني "الحكيم"، مساء اليوم، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي.

العرض تدور أحداثه في فترة ما من تاريخ صحراء شنقيط بموريتانيا، حيث انعدم الأمن، وأصبحت الصحراء سائبة حتى سميت ببلاد السيبة، وانتشرت العصابات التي تسلب الناس ممتلكاتهم، وأحيانا أرواحهم، وبدأ الجميع يبحث عن طوق نجاة، وهو من بطولة جمعية إيحاء للفنون الركحية، وإعداد وإخراج سلي عبد الفتاح.

ونظم المهرجان مسامرة نقدية عقب عرض المسرحية؛لمناقشة الأفكار والموضوعات التي تتناولها.

الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تنعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.


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