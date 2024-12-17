رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي: انهيار نظام بشار الأسد يعطي أملا جديدا للشعب السوري

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إن «انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، يعطي أملًا جديدًا للشعب السوري».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن «الوضع الميداني في سوريا ما زال متقلبًا»، مشيرة إلى أن «الاتحاد الأوروبي يرصد التطورات عن كثب».

وأشارت إلى أن «الشعب السوري يستحق انتقالًا سلميًا للسلطة، والحفاظ على وحدة الأراضي وسيادتها ومؤسسات الدولة»، مشددة على أهمية «احترام الوحدة الوطنية وحماية الأقليات».

وأكدت حرص الاتحاد الأوروبي على دعم سوريا في هذا «المفترق الحرج»، موضحة أن الاتحاد حافظ على حضوره في سوريا على مدار السنوات الماضية، دون تواصل أو تمويل لنظام الأسد.

وشددت على أهمية دعم مرحلة التعافي الأولى، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل: المياه والكهرباء والبنية التحتية.

ولفتت إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيبدأ حوارًا حول تخفيف العقوبات عندما يرى انتقالًا سلميًا للسلطة في سوريا»، قائلة إن «عودة النازحين يجب أن تكون طوعية وآمنة تحفظ كرامة الناس».