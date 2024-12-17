 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلين في غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 3:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلين في غزة


نشر في: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 2:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 2:50 ص

استشهد 5 مواطنين بينهم سيدتين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا في حي الصبرة جنوب المحافظة.

وفي قصف مماثل، استشهد مواطنان وجرح آخرون، في استهداف منزل لعائلة قزعاط في حي الصبرة جنوب محافظة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 4 مواطنين وأصيب 15 آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في شارع عايدية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 45,028 مواطنا، وإصابة 106,962 مواطنا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

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