أغلقت لجان دائرة البساتين ودار السلام في محافظة القاهرة، أبوابها بانتهاء اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وشهدت الساعات الأخيرة هدوءا نسبيا أمام مراكز الانتخاب في مدارس الفاروق 1 و2 وأحمد زويل ومحمد نجيب وكذلك المعهد الفني، فيما اصطف مواطنون في طوابير بين حين وآخر.

وغابت الدعاية الانتخابية للمرشحين أمام مراكز الانتخاب فيما ذاعت مكبرات صوت بمنطقة مجمع المدارس الأغاني الوطنية الحماسية.

ورصدت "الشروق" تجمعات لمواطنين أمام سرادقات تحت لافتة "اعرف لجنتك.. صوتك أمانة" بجانب مراكز الانتخاب الأربعة في منطقة مجمع المدارس.

وتؤمن الشرطة مراكز الانتخاب، بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية، مع وجود أفراد من الحماية المدنية، وبوابة للكشف عن المعادن يمر من خلالها الناخبون.

وكان المرشح المستقل، حشمت أبو حجر، قد أعلن الانسحاب من المنافسة، بعد إلقاء القبض على عدد من أنصاره.

وأعلنت وزارة الداخلية، عصر اليوم، ضبط 3 أشخاص بدائرة دار السلام بحوزتهم عددًا من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

ويظل اسم حشمت أبو حجر على قائمة المرشحين الاثنين في جولة الإعادة بدائرة البساتين ودار السلام.

ولا يعتد بقرار الانسحاب رسميًا ما لم يقدم في المواعيد القانونية وبشكل رسمي، وفق توضيحات سابقة للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخصص لدائرة البساتين ودار السلام 3 مقاعد بالنظام الفردي؛ إذ يتنافس في جولة الإعادة على مقعد واحد محمود الشيخ، مرشح حزب مستقبل وطن، وحشمت أبو حجر، النائب الحالي والمرشح المستقل.

وفاز في الجولة الأولى إسلام قرطام، مرشح حزب المحافظين، وعلي عبد الونيس، النائب الحالي ومرشح حزب حماة الوطن.

ويستأنف التصويت في جولة الإعادة غدا الخميس من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.