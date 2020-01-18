تجديد حبس عامل متهم بقتل «عديله» لخلافات أسرية بإمبابة

قرر قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة بتجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامه بقتل "عديله" بطلق ناري بسبب اعتدائه على زوجته في منطقة إمبابة.

وأمرت النيابة بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان الصفة التشريح وإعداد تقرير مفصل عن حالة المجني عليه التى أودت بحياته والتصريح بالدفن.

وتلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل فرد أمن خاص نتيجة إطلاق النار عليه من فرد خرطوش، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه اعتدى على شقيقة زوجته بالضرب بسبب خلافات أسرية، ما دفع زوجها لإطلاق النار عليه انتقامًا لزوجته.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.