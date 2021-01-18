سنغافورة تشهد المزيد من حالات الإصابة الجديدة بكورونا

قال وزير التعليم في سنغافورة لوراس وونج، إن بلاده تشهد المزيد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.



وأضاف في منشور على فيسبوك: "للأسف كان هناك عدة حالات حديثة لم يطلب المصابون العلاج الطبي على الرغم من أن أعراض مرضهم تشبه أعراض الأنفلونزا".



وأوضح في التصريحات التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "يعمل متتبعو المخالطين لدينا بجد لتحديد جميع المخالطين المحتملين، وحصر الحالات المحتملة ومنعها من الانتشار أكثر".



وتابع "نحن أيضًا نراقب الوضع بعناية ونفكر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضمان أن العدوى لا تزال تحت السيطرة".



كانت سنغافورة، أعلنت أمس الأحد أنها ستطلب من جميع المسافرين الوافدين الخضوع لاختبارات الكشف عن الفيروسات.