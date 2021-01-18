وزير التموين أمام النواب: توجيهات السيسي جعلتنا في موقف متميز من احتياطي المواد الغذائية

قال وزير التموين علي مصيلحي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل جائحة كورونا، جعلتنا في موقف متميز بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية.



وأضاف المصيلحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن تحقيق هذا الموقف لم نكن فيه لولا توجيهات الرئيس السيسي ورؤية المستقبلية للأزمة ووضع الحلول قبل وقوع المشكلة.



وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، رغم أننا اقتربنا على موسم الحصاد، مشيرا إلى أن الاحتياطي من السكر يكفي لمدة 3 أشهر بحد أدنى.



ولفت إلى أن محصول الأرز لدينا أكثر من الاستهلاك المحلي ومع استمرار التعاقدات مما يأمن المحصول حتى الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه يوجد احتياطي زيت ما يكفي 3.7 أشهر بحد أدنى.