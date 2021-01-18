صحة البحيرة: علاج ومتابعة 620 حالة كورونا في المحافظة حتى الآن

أعلن محمود طلحة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، تقديم الخدمة الطبية ومتابعة 620 حالة مصابة بكورونا بالمحافظة حتى الآن، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة.

وتنوعت الخدمة ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يتم خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما يتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية تنقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه يتم المتابعة عن طريق 90 فريقا مقسمين إلى 34 للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريقا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.