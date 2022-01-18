واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، سجلت وزارة الصحة الإيرانية 3 آلاف و653 إصابة جديدة و18 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 6 ملايين و227 ألفا و849 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 132 ألفا و113 حالة .

وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 16 ألفا و838 إصابة جديدة و184 وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و62 ألفا و128 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و972 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 627 ألفا و15 حالة والوفيات إلى 8994 حالة.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 56 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و957 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 1448 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 294 ألفًا و462 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 843 حالة نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة على مدار أمس.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 1362 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4 ملايين و273 ألفًا و783 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 144 ألفا و183 وفاة عقب تسجيل 9 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي أوروبا، سجلت وزارة الصحة الإيطالية 434 وفاة، و228 ألفا و179 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 141 ألفا و104 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 8 ملايين و706 آلاف و915 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 215 ألفا و271 حالة.. وبلغت حصيلة الوفيات 675 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 23 ألفا و340 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و660 ألفًا و871 حالة ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و741 عقب تسجيل 106 حالات وفاة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة.. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و755 ألفا و898 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و626 حالة .

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 718 ألفا و98 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5 آلاف و850 حالة .

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا تسجيل 19 ألفا و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بالإضافة إلى 377 وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة - بحسب موقع بوليش نيوز- أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 3 ملايين و806 آلاف و139 شخصا.. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ 4 ملايين و343 ألفا و130 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و686 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 64 ألفا و377 حالة والوفيات إلى 509 حالات.

وفي آيسلندا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1383 إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 49 ألفا 972 حالة، وتستقر الوفيات عند 44 حالة .

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 26 ألفا و965 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة.. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و120 ألفا و943 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و505 حالات .

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة في نذرلاند (هولندا) بوفاة 10 أشخاص وإصابة 31 ألفا و426 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ ظهور الوباء إلى 21 ألفا و168 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و642 ألفا و696 إصابة.

كما سجلت سلطات الصحة الكرواتية 55 وفاة، و7 آلاف و548 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في كرواتيا 13 ألفا و212 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 826 ألفا و380 إصابة.

ورصدت وزارة الصحة الكينية 5 وفيات و392 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة في كينيا حتى اليوم 5 آلاف و504 حالات، وإجمالي الإصابات التراكمي 318 ألفا و249 إصابة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 5767 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و115 ألفًا و585 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6035 حالة، عقب تسجيل 83 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.

وفي رومانيا، سجلت وزارة الصحة 16 ألفًا و760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و928 ألفا و306 حالات والوفيات إلى 59 ألفا و237 حالة عقب تسجيل 70 وفاة على مدار أمس.

وإفريقيا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 3658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 ملايين و564 ألفًا و578 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 93 ألفًا و551 حالة عقب تسجيل 30 حالة وفاة.

وفي السنغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 188 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة، وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 83 ألفا و174 حالة، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى ألف و912 حالة.