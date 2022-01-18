روّت الكاتبة ومؤرخة التاريخ الدكتورة لميس جابر، عن تفاصيل تعارفها بالإعلامية إسعاد يونس، وأول لقاء بينها وبين الفنان يحيي الفخراني.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الاثنين، أنها إسعاد يونس أرادت الذهاب إلى مشرحة كلية الطب، مضيفة: «أنا عرفت إسعاد وهي بنت في ثانوية وبدأت صداقتنا أوي لما طلبت أنها تروح المشرحة تتفرج على الجثث».

واستكملت، أن علاقتها بالفنان يحيي الفخراني بدأت بالصداقة بعدما شاركت في إحدى المسرحيات التي كان يقدم بطولتها، مضيفةً أن بداية التعارف بينها وبين يحيي الفخراني كانت بسبب أزمة في المسرحية.

وأضافت، أنها اشتركت مع إسعاد يونس للدخول إلى مسرح الجامعة لمشاهدة مسرحية جديدة تعرض على مسرح الجامعة، وكان يحيي الفخراني هو بطلها، متابعةً: «قدمت مسرحيتين بس وبعدين توقفت بعد ما بدأت علاقتي بحيي الفخراني نبقى صحاب أكثر».