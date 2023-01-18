سوريا: مقتل ضابط وإصابة شرطيين جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بمقتل ضابط، وإصابة عنصرين آخرين، و3 مدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا، اليوم الأربعاء.



وأشارت الوكالة إلى مقتل الرائد شرف فارس خليل، من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، وإصابة كل من الشرطيين محمد ذياب وفادي حمادي، من مرتبات وحدة المهام الخاصة في درعا، وثلاثة مدنيين، جراء انفجار عبوة ناسفة في ساحة بصرى بمدينة درعا، ومرورهم بالقرب منها أثناء تأدية واجبهم الوطني.



ولفتت إلى نقل جثمان الضابط الراحل، وإسعاف المصابين في المستشفى الوطني بدرعا.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، القضاء على عدد من الإرهابيين، خلال تصديها لهجوم إرهابي من اتجاه البارة - كنصفرة، باتجاه معرة موحص - البريج بريف إدلب الجنوبي، على نقاط عسكرية في المنطقة.



وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على بموقع «فيسبوك»: «تصدت قواتنا المسلحة الباسلة صباح اليوم، لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي، مستغلة حالة الطقس الضبابية بعد رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط قواتنا في تلك المنطقة».



وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الإرهابي امتد لساعات، ونتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، ووقوع اثني عشر إرهابياً بين قتيل ومصاب، مبينة أنه تم سحب بعض الجثث، من بينها متزعم الإرهابيين، إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة.