ارتفاع سعر فول الصويا لأعلى مستوياته منذ 7 أشهر

ارتفعت أسعار فول الصويا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو؛ بسبب موجة الجفاف الكارثي التي ضربت حقول الزراعة في الأرجنتين أكبر منتج للمحصول في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو للحاصلات ارتفعت بنسبة 4ر0% إلى 465ر15 دولار للبوشل، ليواصل ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي.

وفي حين تتراجع ظاهرة النينا المناخية التي تتعرض لها الأرجنتين ليتحول الطقس إلى الأوضاع الطبيعية، فإن هذا التراجع يحدث ببطء أكبر من المتوقع.

في الوقت نفسه من المحتمل أن يتأخر موسم الأمطار المفترض في نهاية يناير لعدة أسابيع، وهو وقت متأخر بالنسبة لمحاصيل فول الصويا والذرة، الأشد احتياجا للماء في فصل الصيف بالجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في فبراير المقبل.

ويتم حصاد فول الصويا في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت بورصة بيونس أيريس للحبوب إنه مع عودة الأمطار خلال الشهور المقبلة ستمثل فرصة جيدة للمزارعين في الموسم المقبل.