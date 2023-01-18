وزير الدفاع الأمريكي يجري زيارة مرتقبة لكوريا الجنوبية والفلبين

يجري وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن زيارة مرتقبة لكوريا الجنوبية والفلبين للاجتماع مع كبار القادة في سول ومانيلا لتعزيز الشراكة الدفاعية مع البلدين.

وذكرت قناة "الحرة " الفضائية، الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، أن الزيارة تهدف وفق "البنتاجون"، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة العميق للعمل بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على منطقتي المحيطين الهندي والهادىء منطقة حرة.

يذكر أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أعلنت في وقت سابق أن سول وواشنطن تجريان مشاورات لترتيب زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وقال مراقبون كوريون جنوبيون إن "زيارة أوستن إذا تحققت من المتوقع أن تركز على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي لأمريكا مع حليفيها الآسيويين (كوريا الجنوبية واليابان)، وسط تساؤلات حول مسعى طوكيو من أجل تسليح أقوى بدعم من واشنطن".