عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، اليوم، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وانتهى الاجتماع إلى فتح باب تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، بدء من السبت 27 يناير الجاري، وحتى الأربعاء 31 يناير الجاري، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت 3 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتم تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4 و5 و6 فبراير المقبل، والفصل في الطعون والتظلمات، الأربعاء الموافق 7 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8 فبراير، على أن يتم إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10 فبراير.

وسيتم تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، الأحد الموافق 11 فبراير، إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، على أن تجري انتخابات النقابة العامة، السبت 9 مارس المقبل، وجولة الإعادة، السبت الموافق 23 مارس.