3 كتب جديدة لعبد الرحيم كمال في معرض الكتاب

يطرح الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، 3 كتب جديدة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي "موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة"، و"كل الألعاب للتسلية"، والكتاب الثالث مجموعة مقالات مجمعة تحت عنوان "مصر الحال والأحوال".

ويقول عبد الرحيم كمال: "شاء الله سبحانه وتعالى أن يصدر لي هذا العام 3 كتب في وقت واحد ورغم أنهم حصيلة عمل 5 أعوام ماضية لكن مشيئة الله غالبة وله الحمد والمنة"، مشيرا إلى أنها لم تكتب في وقت واحد ولم يكن مخططا لها أن تصدر معا.

وأضاف أن روايتي "موت العالم المعروفة شعبيا بسيرة محمود غزالة" تصدر بعد شهور طويلة من الكتابة والتنقيح والتعديل لتصل إلى صورتها الحالية، وذلك مع صديقي الناشر سيف سلماوي، ودار الكرمة للنشر التي قدمت معها من قبل رواية "ابناء حورة"، وشاء القدير أيضا أن تصدر معها رواية "كل الألعاب للتسلية"، وهي راوية أخذت مني أعوام طويلة سابقة لتصدر عن دار العين للنشر وصاحبتها الصديقة فاطمة البودي في أول تعاون بيننا.

وأشار كمال إلى كاتب "مصر الحال والأحوال" لدار غريب للنشر وصاحبها الناشر حسن غراب، والذي يجمع مقالات كتبها في عدة صحف على مدار حوالي 9 سنوات من سنة ٢٠١٣ وحتى ٢٠٢٣، معربا عن أمله في أن تكون الكتب الثلاثة خطوط وصل بمتابعية: "أتمنى من الله عز وجل أن يكون الكتب الثلاثة في دور النشر الثلاثة خطوط وصل حقيقية بين قلبي وقلوبكم وعقلي عقولكم وروحي وروحكم فلله الفضل والحمد ولكم المحبة في كل صفحة وسطر وجملة وكلمة وحرف".

وبهذه الإصدارات الثلاثة يصل عدد أعمال عبد الرحيم المنشورة إلى ١٢ عملا كان آخرها روايته "أبناء حورة" والتي سبقها ٨ كتب منشورة منها رواية "بواب الحانة" وكتاب الحكي الصوفي "ظل ممدود" ومجموعتين قصصيتين.

على صعيد آخر سيعرض لعبد الرحيم كمال في شهر رمضان المقبل مسلسل "الحشاشين" مع المخرج بيتر ميمي وبطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز ومن إنتاج سينرجي.

عبد الرحيم كمال كتب العديد من الأعمال الناجحة والهامة والراسخة في أذهان المشاهدين مثل "الرحايا" و"شيخ العرب همام" و"الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"أهو ده اللي صار" و"دهشة" و"جزيرة غمام" و"القاهرة كابول".