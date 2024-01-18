الجامعة العربية تشارك في القمة الاستثنائية للإيجاد

شارك السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام، في أعمال القمة الاستثنائية (٤٢) للهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) التي عقدت في عنتيبي بأوغندا، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي رئيس الدورة الحالية للإيجاد.

وقال السفير حسام زكي، في تصريحات عقب انتهاء القمة، إنه طرح على القمة رؤية الجامعة في الموضوعين اللذين تمت مناقشتهما وهما الأزمة بين الصومال وإثيوبيا على أثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال"، والثاني هو دعم السلام في السودان.

وأكد السفير حسام زكي، خلال كلمته على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار الصادر من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم ١٧ يناير والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة، ورفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية.

كما أكد أن الجامعة العربية تعتبر إقليم "أرض الصومال" جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وأن أية ترتيبات متعلقة بهذا الإقليم ينبغي أن ينتج بشكل اساسي عن الحوار السياسي فيما بين أبناء الشعب الصومالي الواحد.

وبخصوص الوضع في السودان، شدد الأمين العام المساعد على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني ومكتسباته ووحدة أراضيه وسيادته والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي، والتأكيد على أهمية دعم التنسيق الدولي الإقليمي الذي يهدف إلى حقن الدماء واستعادة السلام والاستقرار في البلاد وضرورة إشراك الدولة السودانية في أية مبادرات إقليمية أو دولية تحقق هذه الغاية.