 الإمارات تشدد على وحدة الصومال واستقلاله وتدعم حكومته في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها - بوابة الشروق
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الإمارات تشدد على وحدة الصومال واستقلاله وتدعم حكومته في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها

علم الإمارات
علم الإمارات
أبو ظبي- وام
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 12:35 م

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في ممارسة كامل سيادتها على أراضيها، والعمل مع التوافق العربي على دعم الصومال.

وترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي عقد أمس، بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي؛ للتباحث حول مستجدات العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، وتداعيات توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.


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