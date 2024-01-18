يحل أمير عيد، ضيفا على الاستاذ محمود سعد، في برنامج "سولد أوت" على قناة "CBC"، يوم غد الجمعة.

يعد الحوار هو أول لقاء جماهيري لأمير عيد مع محمود سعد، من خلال الحلقة التي تذاع في تمام التاسعة مساء، ويتحدث فيها الفنان عن بدايته وعلاقته بأبويه وفترة المراهقة وأسباب استعانته بطبيب نفسي في مراحل مهمة في حياته.

كما يتحدث أمير عيد عن مهنة التمثيل التي استهوته فجأة ولماذا؟ ويتطرق الحوار لأحلامه في الموسيقى ورأيه في الزواج وعلاقته بفريق كايروكي.

برنامج "سولد أوت" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.