علي جبر: لا نفكر سوى في الفوز على غانا لمصالحة الجماهير المصرية

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تحدث علي جبر مدافع المنتخب الوطني، عن المواجهة النارية التي تجمع مصر أمام غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويستضيف ملعب فيليكس هوفويتى بوانيى في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس مباراة مصر وغانا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وصرح علي جبر لبرنامج اللعيب الذي يذاع على قناة (MBC) مصر:" مبارياتنا أمام غانا دائما مليئة بالصعوبات نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخ مواجهتهم".

أضاف:" منتخب غانا على مدار تاريخه مصنف عالميًا يملك أسماء كبار من النجوم المحترفين ولكننا نملك أيضًا جيلا قويًا قادر على مقارعة كبار المنتخبات الإفريقية".

أكمل:" لا نفكر سوى في الفوز على غانا لمصالحة الجماهير المصرية بعد الإخفاق في مباراتنا الأولى أمام موزمبيق".

واصل:" منتخب مصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى قادرين على تخطي دور المجموعات والوصول لأبعد نقطة في أمم إفريقيا".

أتم:" أتمنى الفوز يكون من نصيبنا في مواجهة غانا وذلك لن يتحقق سوى بالعزيمة والإرادة".