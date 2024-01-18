رئيس الحكومة العراقية: شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء الإبادة الجماعية في غزة

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن شعوب المنطقة تشعر بالغضب إزاء العدوان والإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزّة.

وجدد السوداني، خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين على هامش منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، "موقف العراق ورؤيته مخاطر استمرار العدوان على الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ "مجمل استقرار المنطقة مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع وتؤدي إلى تدهور أمني شامل".

ودعا رئيس الوزراء العراقي البلدان الأوربية إلى أن "تخطو خطوات مسؤولة، وأن تتعاون مع العراق في إنهاء ملف مخيّم الهول، وأن تتسلم مواطنيها وتتحمل المسؤولية الأمنية المتعلقة بهم".

بدورها، أعربت فون ديرلاين عن تقديرها لمواقف العراق تجاه تطورات الأوضاع في غزّة وجهود الحكومة العراقية في احتواء التداعيات.

وأكدت "قلق المفوضية الأوروبية إزاء اتساع رقعة الصراع، وعزمها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

ورحبت بـ "الجهود الساعية إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق والإتحاد الأوروبي وأهمية المضيّ في مجال توسعة الاستثمارات ومشاركة الشركات والمؤسسات الأوروبية في مشاريع التنمية الاستراتيجية الجارية في العراق".

وحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء استعراض العلاقات العراقية الأوروبية، ومسارات تنميتها، وبحث الأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط، وتطورات الأحداث في قطاع غزّة ، كما جرى التباحث في مستقبل دور التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق.