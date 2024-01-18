إشبيلية الإسباني يهزم لاعبه السابق جانون في نزاع قضائي طويل

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم الخميس، فوزه في نزاع قضائي أمام لاعبه الفرنسي السابق جوريس جانون.

وكان النادي الأندلسي فسخ تعاقد جانون في سبتمبر 2021 بسبب زيادة وزن اللاعب بشكل كبير لدرجة السمنة عند عودته لتدريبات الفريق في يوليو من نفس العام متأثرا بتبعات جائحة كورونا.

وطلب اللاعب الفرنسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويضا ماليا قيمته 5 ملايين دولار بجانب الفوائد بعد فسخ التعاقد الذي كان يمتد خمس سنوات بقيمة 12 مليون دولار.

إلا أن (فيفا) رفض دعوى جانون بداعي أنه رفع دعوى قضائية مماثلة في محكمة مدنية بإسبانيا قبل أن يسحب هذه الدعوى المدنية في وقت لاحق، ليقرر اللاعب تصعيد شكواه للمحكمة الرياضية الدولية.

وذكرت المحكمة الرياضية الدولية في بيان لها اليوم الخميس أنه رفضت الاستئناف المقدم من اللاعب الفرنسي ضد الحكم الصادر من (فيفا) في سبتمبر 2022.

وأشار إشبيلية في بيان رسمي "حكم المحكمة الرياضية الدولية ينهي سلسلة طويلة من الإجراءات بعد عودة اللاعب بوزن زائد للغاية بعد انتهاء جائحة كورونا".

وتجاوز وزن اللاعب الفرنسي عند بداية المشكلة 90 كجم وقال نادي إشبيلية إنه كان يتأخر عن موعد التدريبات والاجتماعات بشكل متكرر.

واحتفل جانون ببلوغه 27 عاما الأسبوع الماضي ويبقى لاعبا حرا منذ انتهاء عقد مدته ستة أشهر مع فريق سانت إيتيان الفرنسي في يونيو 2022.