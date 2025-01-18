مقتل 70 شخصا على الأقل جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم في نيجيريا بعد انفجار شاحنة نقل وقود، حسبما أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ في البلاد.

وقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالقرب من منطقة سوليجا في ولاية نيجر بعد أن حاول أفراد نقل الوقود من الشاحنة إلى شاحنة أخرى باستخدام مولد كهربائي.

وأدى نقل الوقود إلى وقوع الانفجار، مما أسفر عن مقتل الأشخاص الذين كانوا ينقلون الوقود والمارة، حسبما أفاد حسين عيسى، من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، لوكالة أسوشيتد برس.

وذكر عيسى أن عمليات البحث والإنقاذ كانت جارية.

ونظرا لغياب نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع، فإن الحوادث المميتة للشاحنات شائعة على معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفي سبتمبر، قتل انفجار ما لا يقل عن 48 شخصا في ولاية نيجر بعد أن اصطدمت شاحنة نقل وقود بشاحنة أخرى تنقل الماشية.

وبحسب فرقة السلامة على الطرق الاتحادية في نيجيريا، فقد وقع 1531 حادثا لشاحنات نقل وقود في عام 2020 أسفر عن 535 حالة وفاة و1142 إصابة.