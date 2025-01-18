الدفاع الروسية: تدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نقلته اليوم السبت وكالة سبوتنيك: "تم تدمير 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و5 مسيرات فوق أراضي مقاطعة تولا، و3 مسيرات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

كانت السلطات الروسية، قد ذكرت في وقت مبكر اليوم السبت، أن حريقا اندلع في مستودع للوقود في منطقة تولا جنوب موسكو بعد ان شنت أوكرانيا هجوما بطائرات مسيرة.

وكتب حاكم المنطقة دميتري ميلييف، على تطبيق تليجرام، أن الهجوم على المنشأة لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال ميلييف، إنه تم تدمير 5 مسيرات.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقالت السلطات المحلية، إن تولا الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب موسكو، تعرضت للاستهداف بعد ساعات فقط من هجوم مماثل بطائرات مسيرة في منطقة كالوجا، جنوب غربي العاصمة، والذي تسبب أيضا في نشوب حريق في منشأة لتخزين الوقود.