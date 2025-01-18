افتتاح معرض الفائزين بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون

افتتح الفنان الدكتور أحمد نوار، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم، وذلك في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتور أحمد رجب صقر قوميسير المعرض، وأعضاء لجنة التحكيم ونخبة من الفنانين، والمهتمين، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم الفائزين من شباب الفنانين الواعدين وتوزيع الجوائز.

ويقام المعرض تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، كما يستمر في استقبال زواره حتى 26 يناير الجاري، ويضم أعمال 37 فنان وفنانة من طلبة الكليات الفنية بـ 6 جامعات هي حلوان، الإسكندرية، المنصورة، الأقصر، أسيوط، المصرية الروسية.

وعن جوائز نوار لفن الرسم التي تأسست عام 2017، قال الدكتور وليد قانوش: "أصبحت مسابقة الفنان أحمد نوار للرسم، أحد الفعاليات الرئيسية لاكتشاف المواهب الفنية وسط الحراك التشكيلي المصري، لاسيما وأنها تستهدف فئة الطلبة، مما يتيح أمامهم الفرصة للمنافسة الهادفة، وتنمية الذوق الفني لديهم، فقد بحث الدكتور أحمد نوار عن هذه المواهب مبكراً لإرشادهم نحو تقديم أنفسهم بكل جرأة، وكل عام تسلط المسابقة الضوء على عدد من الأسماء أصحاب المواهب الواعدة، محفزة فيهم روح التحدي والاستمرار في مشوار الاستهداء إلى شخصيتهم الفنية وتجربتهم الخاصة، وتزرع فيهم الثقة في مواصلة السعي ليكونوا فاعلين ومؤثرين في المشهد التشكيلي المصري".