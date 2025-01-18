قال عيد خضر، مسئول الأدلة بمدينة سانت كاترين، إنه سيجري رفع سعر أجرة التدليل البدوي "مرشد سياحي" من 650 إلى 800 جنيه، بواقع 150 جنيها زيادة فقط، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالموافقة على هذا القرار من كل الجهات المعنية بالسياحة.

وأكد مسئول الأدلة بسانت كاترين في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع نقيب المرشدين السياحيين بالمحافظة لإخطار كل الشركات السياحية، ومنظمي الرحلات السياحية حتى لا يتفاجئوا بالقرار خلال الرحلة، موضحًا أن مبلغ الـ 800 جنيه يكون موزع على فوج يتضمن 15 شخصا، وأحيانًا يصل إلى 20 شخصا.

من جانبه، قال هشام محيي، نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، إنه جرى اتخاذ هذا القرار عقب التقدم بطلب لكل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية، ويجري البت في الطلب لمدة تتراوح من 2 إلى 3 شهور، وتم الرد بالموافقة على زيادة أجر الدليل البدوي نظرًا لغلاء المعيشة.

وأكد نقيب المرشدين السياحيين، أنه جرى بالفعل إخطار الشركات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية بهذا القرار، مشيرًا إلى أن أجر الدليل البدوي يرتفع كل 3 سنوات بمعدل لا يتجاوز الـ250 جنيها، علمًا بأن كل دليل بدوي يقوم بمعدل 5 رحلات فقط في الشهر، نظرًا لزيادة عدد الدلائل البدوية بسانت كاترين، وبذلك يكون مصدر دخلهم محدود للغاية خاصة أنها المهنة الخاصة بهم.

وأضاف رمضان الجبالي، دليل بدوي بمدينة سانت كاترين، أن بدو المدينة يمتهنون هذه المهنة عن الجدود، ويتمكنون من إتقان العديد من اللغات الأجنبية على الرغم من تعليمهم المحدود نتيجة للممارسة، مشيرًا إلى أن الدليل البدوي لابد من توافر عدة شروط فيه، أهمهما أن يكون على دراية كاملة بكل الدروب بالمدينة وخاصة الوعرة منها، وكيفية التعامل مع الوفد السياحي داخل الوديان الجبلية.

ولفت إلى أن الشباب يتعلمون المهنة من خلال ملازمة شيخ القبيلة أو الجد أو الأب أثناء رحلات السفاري التي يقوم بها بصحبة الوفود السياحية منذ الصغر، حتى يصبحوا على دراية بكل الدروب والوقوف على قواعد المهنة، وبعدها يكون مسئول عن فوج سياحي تحت الملاحظة والإشراف لفترة بسيطة، وبعدها يصبح دليل محترف