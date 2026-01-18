وزير البيئة تلتقي نظيرها الهندي لبحث تعزيز التعاون البيئي بين البلدين

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شري كيرتيفاردان سينج، وزير الدولة للشئون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسفير خالد ممثلًا عن وزارة الخارجية، وسوريش كريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة سي سوشما، نائبة رئيس البعثة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والسفارة الهندية.

وأكدت عوض، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون في عدد من المجالات البيئية، من بينها مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما يتمتع به جهاز شؤون البيئة من خبرة واسعة في هذا المجال.

وجرى بحث إمكانية التعاون في مجال استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم مصر في مفاوضات البلاستيك، وسبل الحد من آثار تغير المناخ، وأهمية إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات جودة المياه، وحماية الأراضي الرطبة، وترشيد استهلاك المياه، والتنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة.

وأوضحت أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأنشطة المقترحة لتعزيز التعاون المصري – الهندي، من بينها العمل على تجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد في عدة محاور، تشمل تطوير السياسات الوطنية والدولية، والتعاون في مجال التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والطبية.

وكشفت عن التطر إلى تعزيز استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وبناء القدرات في هذا المجال، خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وقصب السكر، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحيوية الهندية لرفع كفاءة هذا القطاع.

وأشارت إلى الاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في المجالات البيئية المختلفة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الهندية في قطاع البيئة ودعم الحلول البيئية المستدامة.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى توجيه سفارة الهند بالقاهرة دعوة لمصر للانضمام إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، وهو مبادرة عالمية تقودها الهند لحماية سبعة أنواع رئيسية من القطط الكبيرة، تشمل النمر، والأسد، والفهد، وأنواع أخرى من النمور.

كما استعرضت أبرز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، مشيرة إلى دعم مصر للهند في مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما تمتلكه من خبرات متميزة.

وأكدت تطلعها إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية، والتغيرات المناخية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مع الاستفادة من تجربة مصر في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول العادل للطاقة.

ومن جانبه، رحب شري كيرتيفاردان بتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات البيئية، مثمنًا تحمل الدكتورة منال عوض حقيبة وزارية أخرى، وهي التنمية المحلية، مؤكدًا ارتباط التنمية الاجتماعية والمحلية بالمجالات البيئية، ومنها توفير الطاقة وتنمية المناطق الريفية.

وأكد ضرورة التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، التي تمثل نحو 40% من مزيج الطاقة في الهند، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الحيوية والمسؤولية الممتدة للمنتج.

ودعا الوزير الهندي، مصر للانضمام إلى المبادرة الهندية الخاصة بالبنية التحتية لمواجهة تغير المناخ.