وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعة سير امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة والمهنية في يومها الثاني.

وأدى أكثر من 68 ألف طالب وطالبة امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الدينية داخل 328 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة ومتابعة مستمرة من قيادات التعليم.

وخلال جولتها بعدد من مدارس إدارة بني سويف التعليمية (مدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية، ومدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية)، اطمأنت وكيل الوزارة، على مستوى الامتحانات وجودة الطباعة ونظام البوكليت، مؤكدة الالتزام التام والانضباط الكامل داخل اللجان، وعدم السماح بأي تجاوزات.

وشددت على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتطبيق العقوبات القانونية الفورية على المخالفين، مع إحكام السيطرة على بوابات المدارس ومنع دخول غير المختصين.

وفي ختام المتابعة، أكدت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الامتحانات والتعامل الفوري مع أي شكاوى، بما يضمن انتظام الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.