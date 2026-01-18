سول تسعى لحماية الشركات الكورية الجنوبية من توسع الرسوم الأمريكية على الرقائق الإلكترونية

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبية، إنه سيعمل على تقليص التداعيات على الشركات الكورية الجنوبية وذلك أثناء مشاوراته مع الولايات المتحدة بشأن سعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع نطاق الرسوم على أشباه الموصلات.

وذكرت هيئة الاذاعة الكورية الجنوبية أن مسئولا بالمكتب الرئاسي أدلى بهذا التعليق اليوم الأحد، بعد إصدار بيان حقائق مشترك للدولتين العام الماضي، وافقت فيه أمريكا على فرض رسوم على أشباه الموصلات، ليست أقل مزايا من الرسوم التي فرضتها على دول أخرى تبلغ حجم تجارة الرقائق بينها وبين الولايات المتحدة على الأقل مثل كوريا الجنوبية.

وقال المسئول، إن سول ستراجع عن كثب اتفاقية التجارة التي تم توقيعها مؤخرا بين أمريكا وتايوان، التي تتيح للشركات التايوانية التي تقوم ببناء مصانع لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدة استيراد ما يصل إلى 5ر2 مرة من قدرتها الإنتاجية بدون رسوم.