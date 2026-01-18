 «في قبري ثلاث بيضات».. رواية أحمد رشاد مكيوي الفائزة بجائزة خيري شلبي قريبًا عن دار الشروق - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026
«في قبري ثلاث بيضات».. رواية أحمد رشاد مكيوي الفائزة بجائزة خيري شلبي قريبًا عن دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 4:19 ص

يصدر قريبًا عن دار الشروق رواية «في قبري ثلاث بيضات» للكاتب أحمد رشاد مكيوي، وهي الرواية الحاصلة على جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات فوز «في قبري ثلاث بيضات»:
«عمل أدبي بديع في لغته وسرده ورمزيته، يتميز بسرد سلس ولغة ثرية قادرة على تحويل التفاصيل اليومية إلى صور أدبية معبّرة. بناء الشخصيات متماسك، ورمز البيضة ظل حاضرًا كاستعارة عن الهشاشة والخوف دون أن يفقد جاذبيته. الأجواء حميمة وعميقة، تمزج بين الذكريات والتأملات الفلسفية، وتكشف عن خيبات جيل كامل في مواجهة التغيرات الاجتماعية. الكاتب حافظ على صدق السرد بعيدًا عن الافتعال والوعظ، مع حس ساخر رقيق ورؤية جمالية متماسكة».


