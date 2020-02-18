شركة مترو الأنفاق تحصل على شهادة «9001 ISO» في جودة عملية المُراقبة والتحكم في التشغيل

أعلنت وزارة النقل، اليوم، حصول الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على شهادة "9001 ISO" في جودة عملية المُراقبة والتحكم في التشغيل، وذلك لأول مرة منذ بدء تشغيل مترو الأنفاق في عام 1987، لتكون شركة المترو هي أول وسيلة نقل جماعي سككي في مصر تحصل على هذه الشهادة العالمية في مجال إدارة التشغيل بما يجعل شركة مترو الأنفاق في مصاف الشركات الكبرى المشغلة لخطوط المترو.

وقال وزير النقل كامل الوزير، إن حصول الشركة على هذه الشهادة تجسيد لنجاح الدولة المصرية في تطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، مشيرا إلى منح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو هذه الشهادة العالمية بعد عمل المراجعة والفحص في وجود خُبراء أجانب عن شركة "SIS" ذات الاعتماد الأمريكي والمُرخص لها منح شهادة "9001 ISO" خاصة مع التطبيق المستمر للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكافة الإجراءات الخاصة بالارتقاء بمنظومة التشغيل وتطبيق المعايير الدولية لنُظم الجودة وضمان سلامة إجراءات التشغيل الآمن لكافة خطوط المترو، كما تم عمل مراجعة لكافة أنشطة الشركة المتعلقة بالتشغيل للتأكد من موافقتها لمعايير الأيزو الدولية.

وذكر الوزير، أنه أصدر توجيهات فورية لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على شهادة الأيزو في مجال الصيانة حتى تكون شهادة الأيزو شاملة لكافة عمليات الصيانة والتشغيل بما يضع شركة المترو في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال التشغيل والصيانة.