ارتفاع أرباح «بي إتش بي» للتعدين خلال النصف الثاني من 2019

أعلنت شركة التعدين الأسترالية البريطانية العملاقة "بي.إتش.بي" التي كانت تعرف في السابق باسم "بي.إتش.بي بيليتون"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال النصف الثاني من العام الماضي حتى 31 ديسمبر الماضي إلى 4.87 مليار دولار، بما يعادل 96 سنتا لكل سهم، مقابل 3.76 مليار دولار، بما كان يعادل 8ر70 سنتا لكل سهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وذكرت الشركة أنها ستصرف توزيعات نقدية مؤقتة بقيمة 65 سنتا لكل سهم، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، وهو ما يتضمن 14 سنتا إضافية فوق الحد الأدنى للتوزيعات النقدية المقررة وقدرها 50 سنتا لكل سهم.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي 8.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار خام الحديد واستقرار التشغيل وأسعار الصرف المواتية.

في المقابل، تأثرت أرباح التشغيل جزئيا بانخفاض كميات الإنتاج ومعدل التضخم.

وزادت إيرادات الشركة الأسترالية البريطانية خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي إلى 22.29 مليار دولار مقابل 20.74 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.