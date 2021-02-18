الهلال يهزم الاتفاق بثلاثية ويواصل مطاردة الصدارة في الدوري السعودي

واصل الهلال مطاردته للشباب متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي)، وذلك بعد فوزه على ضيفه الاتفاق 3 / 1، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم الهلال عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 58، قبل أن يضيف كاريلو الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80 سجل جوميز الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يسجل الاتفاق هدفه الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء عن طريق فيليب كيش.

ورفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطتين خلف الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 27 نقطة في المركز السادس.