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رئيس مدينة المنيا: إعادة تركيب أعمدة إنارة سقطت بسبب الرياح

ماهر عبدالصبور
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:26 م

وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، قسم الإنارة العامة بالوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان، بإعادة تركيب عمودي إنارة نظرًا لسقوطهما بالطريق الدائري؛ بسبب الرياح الشديدة وزوجة الطقس التي تشهدها البلاد، منوها بأنهما كانا يمثلان خطورة على المواطنين بالطريق العام.

وأوضح أنه بفعل هذه النقلبات، تمت مراجعة وإصلاح عدد من أعطال الكهرباء، إذ تم التعامل مع قطع أسلاك أعمدة الإنارة العامة بشارع ترعة النسوان.

وعلى الفور وتوصيلها، وتم إصلاح عطل بقرية ريدة وعطل بقرية العوام التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان.

وبدوره.. أكد المهندس أنور محمد رئيس قسم الكهرباء بمركز ومدينة المنيا، على التنسيق فيما بيننا كفريق عمل مع مشرف قسم الكهرباء بني محمد سلطان عبدالتواب حسن عبدالغني، وتم اتخاذ اللازم تنفيذًا لتكليفات رئيس المدينة بسرعة عمل اللازم فور ورود بلاغ بسقوط عمودين بالطريق الدائري، حفاظًا على أرواح المواطنين.


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