مصطفى درويش يخوض السباق الرمضاني المقبل بـ 3 أعمال

يعيش الفنان مصطفى درويش، حالة من النشاط الفني بعد نجاح أول تجربة في عالم الدراما من خلال مسلسل بـ 100 وش الذي عرض في رمضان الماضي، ليتألق في عدة أعمال كثيرة من بينها ربع قيراط من مسلسل الا أنا.

وقال الفنان مصطفى درويش إنه تعاقد على المشاركة في مسلسل "زي البيت الوقف"، الذي يقوم ببطولته النجمة زينة والفنان أحمد السعدني والنجمة صابرين والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث يجسد شخصية "إبراهيم كراكيبو" وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.

وأعرب "درويش"، عن سعادته البالغة بالعمل مع أبطال العمل النجم أحمد السعدنى وزينة خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجمعهما عمل سويا، كما أن العمل مع المخرج عصام عبد الحميد يضيف شيئا جديد لأي فنان خلال تجربته معه.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش يشارك في مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم ومسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، والمقرر عرض العملين في رمضان المقبل 2021.